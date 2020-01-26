İsveç'te hastane mescidine ikinci kez ırkçı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit, 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mölndal Hastanesindeki mescidin 7 ay içinde ikinci kez ırkçı saldırıya maruz kaldığını, mescide giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp duvarlara hakaret içerikli yazılar yazdığını söyledi.

Aynı mescidin 7 önce de benzer saldırıya maruz kaldığını dile getiren Yüksel, "Önceki saldırıda olduğu gibi Kur'an-ı Kerimlerin sayfaları yırtılmış. İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik çirkin yazılar yazılarak Müslümanlar incitilmek istenmiş." ifadesini kullandı.

Yüksel, bu saldırıların Müslüman vatandaşları tedirgin ettiğini vurgulayarak, "Aldığım bilgilere göre, hastanenin o bölümünde güvenlik kamerası yokmuş. Güvenlik kamerası olsaydı birinci saldırının failleri yakalanabilirdi. Yetkililerin bir an önce oraya güvenlik kamerası takması gerekir." diye konuştu.

Polis mescitte inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

