İsveç'te Hocalı şehitleri anıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı kurbanları anıldı.

İsveç Öğrenci Derneğinin (SENSUS) konferans salonunda yapılan ve İsveç Azerbaycan Kültür Derneğinin (SAF) destek verdiği anma etkinliğine, Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra İsveçli aktivistler ve Türk vatandaşları katıldı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 27 yıl önceki katliamı unutmayacaklarını belirterek ''Biz Hocalı katliamını İsveçlilere anlatmak için buradayız. Her yıl olduğu gibi bu sene de katliamı protesto ederek 27 sene önce yaşanan caniliği hafızalarda canlı tutmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Hocalı katliamını anlatan İngilizce bir belgesel de anma programı kapsamında konukların ilgisine sunuldu.

Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.

