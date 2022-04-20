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İsveç’te ibre NATO üyeliğinden yana

20.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel olarak askeri ittifaklardan uzak ve tarafsız bir güvenlik siyaseti izleyen İsveç’te halk, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından, tercihini NATO üyeliğinden yana koyuyor.

İsveç’te ibre NATO üyeliğinden yana

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO'ya üye olmanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiği İsveç'te, halkın çoğunluğunun İttifak'a katılmaya sıcak baktığı belirtildi. Aftonbladet gazetesinin kamuoyu araştırma enstitüsü Demoskop'a yaptırdığı ilgili ankete katılanların yüzde 57'si, İsveç'in NATO üyeliğinden yana olduğunu ifade etti. Bu da halkın desteğinin bir ay öncesine oranla altı puan arttığını gösteriyor. Mart ayında yapılan benzer bir kamuoyu araştırmasında, ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyenlerin oranı yüzde 51 çıkmıştı.

Güncel anketin sonuçlarına göre, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 21; yüzde 22'lik bir kesim ise bu konuda kararsız.

Ankete katılanlar arasında, özellikle iktidardaki Sosyal Demokrat Parti taraftarlarında, NATO üyeliğine desteğin önemli oranda arttığı gözlemleniyor. Bir ay önce bu grup içinde İsveç'in NATO'ya katılmasını isteyenlerin oranı yüzde 29 iken, güncel araştırmada bu oran 12 puanlık artışla yüzde 41'e yükselmiş durumda. Başbakan Magdalena Andersson'un partisi geçmişte NATO'ya üye olmaya karşı çıkmış ve ülkenin geleneksel, ittifaklar dışı, tarafsız tutumunu devam ettirmesi gerektiğini savunmuştu.

UKRAYNA SAVAŞI İLE DEĞİŞEN FİKİRLER

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından komşu ülkeler Finlandiya ve İsveç'te, NATO'ya üye olma konusunda kapsamlı bir tartışma başlamıştı. İsveç medyası içinde sosyal demokrasi çizgisine yakınlığıyla bilinen ve daha önce NATO üyeliğine karşı olan Aftonbladet gazetesi de, Rusya'nın saldırısından sonra tavrını değiştirdi. Gazetede Çarşamba günü yayınlanan bir makalede, "Vladimir Putin'in savaşı, İsveç'in güvenliğini garanti edebilmek için NATO'ya katılmak zorunda olduğumuzu gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ya kara sınırı olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç, halihazırda NATO ile sıkı iş birliği içinde olan partner ülke konumundalar; ancak Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra her iki ülkenin kısa süre içinde İttifak'a üye olabileceği belirtiliyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliği ile ilgili olumlu ya da olumsuz kararı "birkaç hafta içinde" alacağını vurgulamıştı. Finlandiya Parlamentosu, söz konusu karar üzerinde etkili olacak, ülkenin NATO'ya üyeliğinin olumlu ve olumsuz yanlarını analiz eden ilgili raporunu Çarşamba gününden itibaren görüşmeye başladı.

dpa / ET,EC

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç
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