HABER

İsveç'te iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

İsveç'te iftar programı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Fittja Ulu Camisi'nde ramazan etkinliği ve iftar programı düzenlendi.

Caminin bahçesindeki programa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Öznür Özkan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Koordinatörü Adem Günaydın, İsveç Diyanet Vakfı Müşavir Vekili Cihat Kullay, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Başkanı Özer Eker, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi çocuklar için kurulan çadırda meddah gösterisi, orta oyunu ve Hacivat-Karagöz kukla gösterisi yapıldı. Gösteriyi tiyatro ve sinema sanatçıları Ahmet Hakan Örge, Mehmet Barış Özdemir ve Nuri Semacan gerçekleştirdi.

Çeşitli animasyon ile yüz boyama aktivitelerinin yapıldığı programda çocuklara YTB'nin Türkiye'den getirdiği hediyeler dağıtıldı.

YTB Koordinatörü Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca yurt içi ve dışında birçok faaliyet düzenlediklerini söyledi.

Ramazanı yurt dışında yaşayan vatandaşlarla geçirmeye çalıştıklarını belirten Günaydın, "Türkiye'den Hacivat- Karagöz, orta oyunu sergileyen bir ekiple katılmış olduk." dedi.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldıEkrem İmamoğlu İYİ Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldı
Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarıAlmanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet isveç Ramazan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB)

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.