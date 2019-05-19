İsveç'te iftar programı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Fittja Ulu Camisi'nde ramazan etkinliği ve iftar programı düzenlendi.

Caminin bahçesindeki programa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Öznür Özkan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Koordinatörü Adem Günaydın, İsveç Diyanet Vakfı Müşavir Vekili Cihat Kullay, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Başkanı Özer Eker, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi çocuklar için kurulan çadırda meddah gösterisi, orta oyunu ve Hacivat-Karagöz kukla gösterisi yapıldı. Gösteriyi tiyatro ve sinema sanatçıları Ahmet Hakan Örge, Mehmet Barış Özdemir ve Nuri Semacan gerçekleştirdi.

Çeşitli animasyon ile yüz boyama aktivitelerinin yapıldığı programda çocuklara YTB'nin Türkiye'den getirdiği hediyeler dağıtıldı.

YTB Koordinatörü Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca yurt içi ve dışında birçok faaliyet düzenlediklerini söyledi.

Ramazanı yurt dışında yaşayan vatandaşlarla geçirmeye çalıştıklarını belirten Günaydın, "Türkiye'den Hacivat- Karagöz, orta oyunu sergileyen bir ekiple katılmış olduk." dedi.

