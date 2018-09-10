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İsveç'te iktidardaki sol blok seçimlerde az farkla önde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

Genel ve yerel seçimlerde Başbakan Stefan Löfven'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, tarihindeki en kötü sonuçla karşılaşsa da oyların yüzde 28,4'ünü alarak birinci çıktı - Sol blok partilerin toplam oy oranı yüzde 40,6, sağ blok partilerininki yüzde 40,3 oldu - Sol blok partileri parlamentoda 144, sağ blok partileri 143 sandalye kazandı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te dünkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında yakınlık göze çarparken yeni hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik ortaya çıktı.

Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (S), tarihinin en kötü seçim sonucuyla karşılaşsa da oyların yüzde 28,4'ünü alarak birinci parti özelliğini korudu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan rakamlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu sonuçlara göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4, bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti oyların yüzde 19,8'ini alırken bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy topladı.

Seçimde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6'ya kadar yükselmesi dikkati çekti. 2014 seçimlerinde yüzde 12'lik oy oranı ile ülkenin üçüncü partisi durumuna gelen SD, oyunu artırmayı sürdürdü.

Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 40,3, azınlık hükümetiyle iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 40,6 oy aldı.

349 üyeli parlamentoda salt çoğunluk için 175 sandalyeye sahip olmak gerekirken sağ blok partileri 143 milletvekili, sol blok partileri de 144 milletvekili çıkarma hakkı kazandı.

Geçen seçimlerde 22 milletvekili elde eden aşırı sağcı SD ise parlamentoda 62 sandalyenin sahibi oldu.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Genel Başkanı Ulf Kristersson, Sosyal Demokrat Partinin seçimleri kaybettiğini savunarak, Başbakan Stefan Löfven hükümetinin istifa edip yeni hükümetin kendileri tarafından kurulması gerektiğini belirtti.

Başbakan Lövfen ise seçimlerden birinci çıktıklarını dile getirerek, ''İstifa etmeyeceğim, yeni hükümeti kurma hakkı bizimdir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratların lideri Jimmie Akesson da seçimin tek galibinin kendileri olduğunu ve sağ blok partilerinin kendileriyle koalisyon kurması gerektiğini söyledi. Sağ blok partileri ise SD ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını ifade etti.

Uzmanlar, kesin sonuçların açıklanmasının bir ay süreceğini belirterek, yurt dışında kullanılan oyların birkaç gün içinde sayılacağını ve seçimin sonucuna etki edebileceği yönünde görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Stefan Löfven isveç seçim Sosyal Demokrat Parti

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