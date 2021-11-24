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İsveç'te ilk kadın başbakan

24.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç parlamentosunda yapılan oylamada Sosyal Demokrat Partili Magdalena Andersson başbakanlığa seçildi.

İsveç'te ilk kadın başbakan

İsveç parlamentosu Sosyal Demokrat Partili Magdalena Andersson'u başbakan olarak seçti. Şu anda maliye bakanlığı görevinde bulunan Andersson böylece ülke tarihindeki ilk kadın başbakan olacak.

349 üyeli İsveç parlamentosunda 117 milletvekili Andersson lehinde, 57 milletvekili çekimser, 174 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. İsveç'te başbakan seçilebilmek için çoğunluğun onayına değil, çoğunluğun karşı olmamasına ihtiyaç duyuluyor. Aleyhte oyların 175 olması halinde Andersson başbakan seçilemeyecekti.

İsveç parlamentosunda hükümeti oluşturan koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti ile Yeşil Parti'nin toplamda sadece 116 sandalyesi bulunuyor. Oylamada Merkez Parti ve Sol Parti ise çekimser oy kullanarak Andersson'un seçilmesine engel olmadı.

Hükümet Cuma günü açıklanacak

Andersson'un Sosyal Demokrat Parti ile Yeşil Parti'den oluşan azınlık hükümetini Cuma günü açıklaması bekleniyor. İktidarda bir azınlık hükümetinin bulunması ve Andersson'un kılpayı oyla başbakan olması hükümetin uzun ömürlü olmayabileceği ihtimalini akla getiriyor. İsveç'te bir sonraki parlamento seçimleri ise gelecek yıl yapılacak.

Yedi yıldır ülkeyi yöneten sosyal demokrat İsveç Başbakanı Stefan Löfven başbakanlıktan istifasını bu ay başlarında açıklamıştı. Löfven ağustos ayında da partisinin genel başkanlığından istifa etmiş ve bu ayın başlarında parti liderliğine Andersson gelmişti.

Birçok Avrupa ülkesinden farklı bir koronayla mücadele stratejisi izleyen İsveç'te vakalar yüksek olmayı sürdürüyor. İskandinav ülkesinde ayrıca organize suç da hükümetin uğraşmak zorunda olduğu sorunlar arasında bulunuyor.

dpa / EC, BK

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