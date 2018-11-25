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İsveç'te İncesaz grubu konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:17 | Son Güncelleme

İsveç'te İncesaz grubu konser verdi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de devam eden "Doğu'nun Güçlü Kadınları Festivali"nde İncesaz müzik grubu sahne aldı.

İsveç Devlet Tiyatrosunun her yıl düzenlediği festivale Türkiye'den İncesaz grubu da davet edildi.

Başkent Stockholm'de bulunan Kültür Evi'nde sahneye çıkan İncesaz üyelerinin konserine Türklerin yanı sıra İsveçliler de ilgi gösterdi.

"Çok Aşığın Var" diyorlar, "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Bir Çapkına Yangınım", "Geçsin Günler Haftalar" gibi birbirinden güzel şarkılarını İsveçliler için icra eden İncesaz'ın solistleri Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserden önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan grubun kurucularından Murat Aydemir, grubu 21 yıl önce kurduklarını ve 9 albüm çıkardıklarını söyledi.

İsveç'te bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Aydemir, İsveç Devlet Tiyatrosu ile kendilerini davet eden ve festivalde sahne almalarını sağlayan İsveç Türk Tiyatrosu'na, Sanat Kültür Deneğine ve İsveç'te yaşayan Türk sanatçı Bora Serbülent'e teşekkür etti.

Grubun kurucularından Cengiz Onural da "İkinci Bahar", "Ekmek Teknesi" ve "Çınaraltı" gibi unutulmayan dizilerin müziklerini yaptıklarını hatırlatarak, Avrupa konserlerinde Batılıların da ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Onural, ''Enstrümantal parçalarımız var. Armoni ve aranje destekli müzik yaptığımız için tambura, kemençe ve kanun gibi çalgı aletlerini sahnede gören Avrupalılar konserleri severek dinliyorlar. Ben Avrupa'daki konserlerimizde şunu da fark ettim, konser sonunda tambura, kemençe ve kanunun ne olduğunu gelip merakla bize soranlar var.'' şeklinde konuştu.

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