İsveç’te İran Dışişleri Bakanı Zarif’i olaylı karşılama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi temaslar için geldiği İsveç’te Dışişleri Bakanlığının önünde protestocularla karşı karşıya geldi. Polis Zarif’i protesto eden eylemcileri coplayarak dağıttı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İskandinav ülkelerine düzenlediği ziyaretlerin ikinci durağı olan İsveç’e geldi. Bu sabah saat 10.00’da İsveç Dışişleri Bakanlığına gelen Zarif’i bakanlığın önünde toplanan öfkeli bir kalabalık karşıladı. Polis, bölgede güvenliği sağlamak için göstericileri alandan çıkarmaya çalıştı. Bir grup göstericinin direnç göstermesi üzerine İsveç polisi, cop kullanarak protestocuları dağıttı. Dün geceyi geçirdiği Grand Hotel’den çok sayıda polis ve hususi korumayla bakanlığa gelen Zarif’i İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström karşıladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı ziyaretin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bakanların Yemen de dâhil olmak üzere bölgesel konuları ve nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunmasının önemi hakkında görüşecekleri kaydedildi.

Günün ilerleyen saatlerinde Cevad Zarif, parlamento binasını ve Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünü (SIPRI) ziyaret edecek.

İskandinavya turu kapsamında, dün akşam Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den gelen Zarif, yarın da Norveç’in başkenti Oslo’ya gidecek.

