İsveç'te ırkçı partiden ırkçı vaat

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te ırkçı parti olarak bilinen İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS), gelecek haftaki seçimi kazanmaları durumunda en az 500 bin göçmeni ülkelerine göndermeyi vadetti.
AFS, ülkede gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde Halmstad kentinde bir miting düzenledi.
Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinden istifa ederek mecliste bağımsız milletvekili olarak devam eden Jeff Ahl, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan 500 bin göçmenin evine gitme vakti geldiğini savunarak, bunun gerçekleşmesi için seçmene AFS'ye oy verme çağrısında bulundu.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde, 150 kadar karşıt görüşlü de "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz'' şeklinde slogan attı. Polis, her iki grubun arasında kavga çıkmasını engellerken karşıt görüşlülerden bir kadın, Jeff Ahl'ın yüzüne tükürdü.
Öte yandan, miting alanında havaalanında uçuşlar için yapılan anonslara benzer tarzda içeriği değiştirilmiş bir de anons yapıldı. Anonsta, ''Türkiye, Afganistan, Irak, Suriye, Romanya, Somali, Özbekistan, Fas ve Eritre'ye gidecek uçaklar kalkmak üzere. Bir daha gelmemek şartıyla göçmenler bu uçaklara binsin ve İsveç'i terk etsin." ifadeleri kullanıldı.
İsveç Demokratlar Partisinde üç milletvekilinin İskandinavya Direniş Harekatına (NMS) bağlı neo-Nazi grubu ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra, bu milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. İhraç edilen milletvekilleri de harekete geçerek geçen sene AFS'yi kurmuşlardı.
Ülkede 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimler öncesi, anketlerde AFS'nin oyu yüzde 2 civarında ölçülüyor.
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum