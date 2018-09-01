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İsveç'te ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

İsveç'te ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Viktor Rydberg Lisesince ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisi (SD) dışında diğer siyasi partiler ve çok sayıda kurumun desteklediği gösteri kapsamında, Raoul Wallenberg Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi ''Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz'' sloganı attı.

Göstericiler ellerinde ''Hep beraber ırkçılığa hayır'', ''Irkçılığa karşı dur'', ''Gençler ırkçıların karşısında'' yazılı pankartlar taşıdı.

Çok sayıda İsveçlinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin de katıldığı etkinlikte, konuşmacılar, ''şiddete, savaşa, ırkçılığa, İslamofobiye ve antisemitizme hayır'' mesajları verdi.

Gösteriye katılanlar geçen hafta Stockholm merkezinde polis eşliğinde yürüyüş düzenleyen İskandinavya Direniş Hareketi'ne (NMS) bağlı neo-Nazi grubuna tepki göstererek, güvenlik güçlerinin ırkçı gruba bir daha izin vermemesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Demokratlar Partisi (SD) İsveç'in Başkenti Stockholm Viktor Rydberg Lisesi

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