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İsveç'te İstanbul ve Gaziantep büyükşehir belediyelerine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Stockholm'de düzenlenen Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı'nda, İSBAK "Sıfır Atık İçin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri", GAZİULAŞ ise "Bisiklet ve Toplu Taşıma Entegrasyonu Projesi" ile ödüle layık görüldü

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ) ödüle layık görüldü.

Fuar kapsamında yaklaşık 400 firmanın katıldığı yarışmada, GAZİULAŞ "Bisiklet ve Toplu Taşıma Entegrasyonu Projesi" ile İSBAK ise "Sıfır Atık İçin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" projesiyle de ödül kazandı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UİTP) Başkan Yardımcısı İan Dobbs, kurumların temsilcilerine ödüllerini taktim etti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'ta ödülü alan kurum temsilcilerini tebrik etti.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Türkiye Müdürü Yasin Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den iki belediye iştiraki kuruluşun ödül almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Başar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSBAK'ın aldığı ödülle ilgili, pet ve alüminyum şişelerin geri dönüşüm makinesine atılmasından sonra ücretin otomatik olarak İstanbul toplu taşıma kartına bakiye olarak yüklendiğini, bu şekilde insanların geri dönüşüme teşvik edildiğini kaydetti.

Gaziantep Gaziulaş'ın ise bisiklet kullanımını teşvik etmesiyle ödüle layık görüldüğünü kaydeden Başar, ''Proje çerçevesinde bisiklet kiralayanlar toplu taşıma araçlarına da bir saat ücretsiz binebiliyor. Proje ile bisiklet kullanımı 3 kat arttı. Bu proje sayesinde hem trafik sıkışıklığı önleniyor hem de çevreci bir ulaşım sağlanmış oluyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Stockholm'deki fuara Türkiye'den 7 firmanın katıldığının altını çizen Başar, fuarda Temsa, Otokar, Anadolu İsuzu, Asis Elektronik, Kenkart, Tekfen Mühendislik ve Blink firmaları ile Türk şirketlerinin yeniliklerini dünyaya sunduğunu anlattı.

UİTP'nin 135 yıllık bir kurum olduğunu hatırlatan Başar, Türkiye'den 42 üyelerinin bulunduğunu ve Türkiye'deki sürdürülebilir ulaşımın destekçisi olduğunu söyledi.

- Asis Elektronik ve Bilişim Sistemlerinden 12 ülkeye ihracat

Fuara Türkiye'den katılan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan, son teknoloji akıllı ücret toplama, akıllı durak ve araç içi güvenlik sistemlerini tanıttı.

Gündoğan, ''Afrika'dan Avrupa'ya kadar 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelere Asis Elektroniğin son teknoloji ulaşım çözümleri kullanılıyor.'' dedi.

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