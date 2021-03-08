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İsveç’te kaybolan Türk asıllı subay ölü bulundu

08.03.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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İsveç’te 13 Kasım 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda’nın cansız bedenine ulaşıldı.İsveç’te geçtiğimiz sene 13 Kasım’dan bu yana haber alınamayan Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda’dan kötü haber geldi.

İsveç’te 13 Kasım 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda’nın cansız bedenine ulaşıldı.
İsveç’te geçtiğimiz sene 13 Kasım’dan bu yana haber alınamayan Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda’dan kötü haber geldi. Emniyet Müdürü Carina Skagerlint yaptığı açıklamada, 10 gün önce başkent Stockholm’un dışında bulunan Tyrersta Ulusal Parkı’nda bir cansız beden bulunduğunu belirterek, yapılan DNA testi sonuçlarının ellerinde ulaştığını açıkladı. Skagerlint, DNA testi sonucunun cansız bedenin 13 Kasım’dan bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Arda’ya ait olduğunu gösterdiğini açıkladı.
13 Kasım’da spor salonuna gittiği belirlenen Deniz Arda, ardından Liljeholmen semtinde markete uğramış ve daha sonra haber alınamamıştı. Arda’nın son görüntüleri ise marketten çıkarken güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

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