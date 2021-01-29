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  4. İsveç’te kaybolan Türk asıllı subaydan 3 aydır haber alınamıyor

İsveç’te kaybolan Türk asıllı subaydan 3 aydır haber alınamıyor

29.01.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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İsveç’te subay olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor.İsveç’in başkenti Stockholm’de Deniz Komando Subayı olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor.

İsveç’te subay olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor.
İsveç’in başkenti Stockholm’de Deniz Komando Subayı olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor. Arda için aylardır yapılan tüm aramalara rağmen hala bir ipucuna ulaşılamadı. Arda’nın babası Yüksel Arda, oğlunun çok iyi yetişmiş bir subay olduğunu geçtiğimiz sene 18 Kasım’dan bu yana arandığını ve hala bulunamadığını ifade etti.
Arda, oğlunun bulunması için İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Emre Yunt’u da ziyaret etti. Büyükelçi Deniz, olayı yakında takip ettiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili bilgilendirildiklerini aktardı.
Arda’nın en son görüldüğü yer ise 8 Kasım’da spor salonundan çıkış yaptığı an olurken, Arda’nın spordan sonra nereye gittiği ise hala bilinmiyor.

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