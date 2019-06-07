HABER

İsveç’te korkutan patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

İsveç’in güneyinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmesi sonucu bölgede bulunan binalarda hasar meydana geldi.

İsveç’te korkutan patlama

İsveç’in güneyinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmesi sonucu bölgede bulunan binalarda hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
İsveç’in güneyinde bulunan Linkoping kasabasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Beş katlı bir binanın camlarının kırıldığı ve bazı katlarda bulunan balkonların yıkıldığı bildirildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.
Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsveç’te korkutan patlama

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtulduUNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu
Bilirkişi, vinç faciasında ölen 2 temizlik işçisini tali kusurlu bulduBilirkişi, vinç faciasında ölen 2 temizlik işçisini tali kusurlu buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.