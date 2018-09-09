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İsveç’te Kritik Seçim

09.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Liberallerin kalesi olarak bilinen İsveç’te bugün yapılmakta olan seçimler ülkenin bilinen durumunu değiştirebilir

Liberallerin kalesi olarak bilinen İsveç’te bugün yapılmakta olan seçimler ülkenin bilinen durumunu değiştirebilir.

Göçmenlik karşıtı İsveçli Demokratlar ülkenin en büyük partisi olma umudunda.

Parti, Avrupa Birliği’nden çıkmak ve göçmenliği dondurmak istiyor.

Partinin lideri Jimmie Akesson, Cumartesi günü yaptığı konuşmada İsveç’te ‘nefes alma’ alanının oluşmasına yardımcı olabilecek sorumlu ve sıkı göçmenlik politikaları olması gerektiğini söylemişti.

Başbakan Stefan Lofven ise, nefretçilerin İsveç’te hareketlendiğini ve insanları birbirine düşürdüğünü kaydetti. Lofven, “Direnceğiz, eşitlik için ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.

İsveç’te birçok Avrupa ülkesi gibi mülteci akınından etkilenmiş durumda. Mülteciler özellikle Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika’dan geliyor.

2015’te ülkeye 163 bin mültecinin gelmesinin seçmenleri kutuplaştırdığı yorumları yapılıyor.

Umea Üniversitesi’nden Magnus Blomgren’e göre de geleneksel partiler hoşnutsuzluğa karşılık verme konusunda başarılı olamadı.

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