İsveç'te Kurban Bayramı namazı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Başkent Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken gurbetçiler sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Namazdan önce hutbede konuşan din görevlisi Servet Arslan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılması ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Arslan, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Bayram namazını vatandaşların arasında kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Birinci Müsteşar Türker Oba da cemaatle bayramlaştı.

