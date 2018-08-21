İsveç'te Kurban Bayramı namazı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.
Başkent Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken gurbetçiler sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.
Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Namazdan önce hutbede konuşan din görevlisi Servet Arslan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılması ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Arslan, tüm Müslümanların bayramını kutladı.
Bayram namazını vatandaşların arasında kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Birinci Müsteşar Türker Oba da cemaatle bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!