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İsveç'te mağaza zincirinin tesettür mayosu satışına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

İsveç'te mağaza zincirinin tesettür mayosu satışına tepki

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in ünlü spor mağaza zincirinin tesettür mayosu satmaya başlaması tartışmalara neden oldu.
Spor malzemeleri satan Stadium'un, ürünleri arasına tesettür mayosu ilave etmesi, sosyal medya üzerinden ırkçı tepkilerle karşılanarak, ürünün satışının durdurulması çağrıları yapıldı.

Resmi internet sayfası üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan mağaza, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ve demokrasinin gereği olarak tesettür mayosu satışına devam edileceğini belirtti.

Açıklamada, "Demokrasinin gereği olarak farklılıklara ve dini görüşlere saygılıyız. Talep üzerine tesettür mayosu satışımızı başlattık ve devam edeceğiz. Yaş, din, kültür, etnik köken, cinsiyet ve siyasi görüş ayırt etmeksizin müşterilerimize hizmete devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

500 bin Müslüman'ın yaşadığı İsveç'te kadınlar için tesettür mayosu mağazada 120 avrodan satılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
haşema İsveç'in  ünlü spor mağaza zinciri Stadium

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