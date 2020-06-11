İsveç'te Olof Palme soruşturması kapatıldı

İsveç'te Başsavcılık, eski başbakanlardan Olof Palme'nin 1986 yılında öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma hakkındaki kararını verdi. Başsavcı KristerPetersson, baş şüpheli Stig Engström'ün 2000 yılında öldüğüne işaret ederek soruşturmanın kapatıldığını açıkladı.

Soruşturmayı 2017 yılında devralan Başsavcı Petersson, fail olarak nitelendirdiği Engström'le ilgili olarak, "Söz konusu kişi ölü. Bu yüzden ona suçlama yöneltemiyorum. Bu nedenle soruşturmayı kapatmaya karar verdim" dedi.

Engström, yıllardır süren soruşturmada daha önce de adı geçen ve bu nedenle İsveç kamuoyunda bilinen bir isim.

Cinayet akşamında olay yeri yakınlarındaki Scandia şirketine ait binada çalıştığı için "Skandia Adam" olarak adlandırılan ve Palme'nin solcu politikalarına karşıtlığıyla tanınan grafik tasarımcısı Engström, soruşturmanın başlarında tanık olarak dinlenmişti. Ancak polis, ifadesini birçok kez değiştirdiği gerekçesiyle Engström'ün güvenilir bir tanık olmadığına ve olayla bir ilgisi bulunmadığına karar vermişti. İsveç medyasında çıkan haberlerdeyse Engström'ün suçunu gizlemek için ifadesini değiştirdiği öne sürülmüştü.