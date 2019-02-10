HABER

İsveç'te patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

Başkent Stockholm'de bir evde meydana gelen patlamada bir kişi öldü - Patlamaya canlı bombanın neden olduğu iddia edildi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki Varberg mahallesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, Stockholm'ün Varberg Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen patlamada 20 yaşında bir kişi öldü.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00'da Varberg Mahallesi'nde bir evde patlama meydana geldiği, bomba imha ekiplerinin patlamanın olduğu evde inceleme yaptığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Westberg, olayın terör bağlantılı olup olmadığı da dahil olmak üzere konun her yönüyle araştırıldığını söyledi.

Ayrıca Westberg, olay yeri yakınındaki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Öte yandan Expressen gazetesi, canlı bomba olduğunu iddia ettiği kişinin kendisini havaya uçurduğunu ve olay yerinde öldüğünü ileri sürdü.

İsveç istihbarat teşkilatı SEPO da olayla ilgili inceleme başlattı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç patlama Stockholm

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.