İsveç'te Ramazan Bayramı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine de işaret eden Kullay, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Bayram namazını vatandaşlarla kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da cemaatle bayramlaştı. Namazın ardından cami yönetimince vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram edildi.

