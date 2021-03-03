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İsveç'te saldırı: Sekiz yaralı

03.03.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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İsveç'te saldırı: Sekiz yaralı

İsveç'te küçük bir kasabada düzenlenen saldırıda 8 kişi yaraladı.

Saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken polis terör şüphesi üzerinde duruyor.İsveç'te başkent Stockholm'ün yaklaşık 270 kilometre güneybatısındaki Vetlanda adlı kasabada bir saldırgan sekiz kişiyi yaraladı. Saldırganın, bıçak olduğu tahmin edilen kesici bir cisim kullandığı belirtildi.

İsveç polisi Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili "terör eylemi şüphesiyle" inceleme başlatıldığını kaydetti.

Saldırıdan kısa süre sonra yapılan ilk açıklamada olayın cinayete teşebbüs olarak sınıflandırıldığı belirtilmişti.

Yirmi ile 30 yaşları arasında olduğu belirtilen erkek saldırgan polis tarafından vuruldu. Yaralı olarak ele geçirilen fail, tedavi için bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan sekiz kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandıkları kaydedildi.

Polis olayın nedeni ve saldırıda kullanılan ve bıçak olduğu tahmin edilen silahla ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, TT haber ajansına verdiği demeçte, saldırıya uğrayan bazı kişilerin ağır şekilde yaralandığını açıkladı. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Saldırıda can kaybı meydana geldiğine ilişkin bir bilgi ise yok.

dpa/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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