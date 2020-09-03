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İsveç'te salgın sebebiyle ailesi tarafından aylarca eve kapatılan üç çocuk sosyal korumaya alındı

03.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

İsveç'te bir idari mahkemesinin verdiği karara göre, üç çocuk, ebeveynlerinin koronavirüs salgınından korkmaları sebebiyle onları evde aylarca izole tuttuktan sonra sosyal bakım altına alındı.

İsveç'te salgın sebebiyle ailesi tarafından aylarca eve kapatılan üç çocuk sosyal korumaya alındı

İsveç'te bir idari mahkemesinin verdiği karara göre, üç çocuk, ebeveynlerinin koronavirüs salgınından korkmaları sebebiyle onları evde aylarca izole tuttuktan sonra sosyal bakım altına alındı.

İsveç'in güneyindeki Jönköping şehrinde yaşanan olayda bir aile, Mart ve Temmuz ayları arasında üç çocuklarının dışarıya çıkmalarını engelledi.

Edinilen bilgiye göre birbirlerinden de izole edilen üç çocuk ayrı ayrı kendi odalarında kapalı tutuldu. Odaların kapıları tahtalarla çivilenerek kapatıldı.

Çocukların avukatı Mikael Svegfors yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, uyrukları açıklanmayan ailenin İsveççeyi çok iyi bilmediklerini ve İsveç'ten daha sert salgın tedbirleri uygulayan kendi ülkelerinden haberleri takip ettiklerini belirtti.

Davanın "çok hassas" olduğunu söyleyen Svegfors, mahkeme ve yerel sosyal hizmetlerin çocukların çıkarlarına en uygun şekilde davrandığını aktardı.

Aile verdikleri ifadede, 10 ila 17 yaş aralığındaki çocuklara zarar verme niyetlerinin olmadığını, koronavirüs kapmaları sebebiyle endişelendikleri için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

Çocukları evde zorla kilit altında tuttuklarını reddeden aile, isterlerse dışarı çıkıp arkadaşlarıyla buluşabileceklerini söylediklerini ve uzaktan eğitim aldıklarını ifade etti.

Mahkemede ebeveynleri temsil eden avukat Andreas Hannah, P4 radyosuna verdiği demeçte, algıların farklı olduğunu söyledi.

Mahkeme iki çocuğa diş bakımı yapılmadığını da tespit etti.

Ülkede hava sıcaklığının artmasıyla halktan sosyal mesafe uygulamasına özen gösterilmesi istendi.

İsveç'in salgın politikası

Diğer birçok ülkenin aksine İsveç'te okullar 16 yaşından büyükler için kapatıldı. Ancak daha genç öğrenciler için olanları açık tutuldu ve tam katılım özendirildi. Çocuklarını evde tutan aileler sosyal hizmetlere bildirildi ve para cezasına çarptırıldı.

Ülke 50'den fazla kişinin toplanmasını yasakladı. Ama evden çalışmayı da özendirdi. Cezai yaptırımlardan ziyade halk yurttaşlık sorumluluğuna davet edildi. Bu sebeple de barlar, restoranlar ve spor salonları açık kaldı.

İsveç'te koronavirüs salgını ağustos ayındaki kısa süreli artış haricinde haziran ayından bu yana düzenli olarak düşüyor. Ülkede vaka sayısı diğer İskandinav ülkelerinden daha yüksek ancak İngiltere, İspanya ve İtalya gibi kilitleme uygulayan ülkelerden ise daha düşük.

Bugüne kadar ülkede 84 bin 500 koronavirüs vakası ve bu vakalara bağlı 5 bin 820 ölüm kaydedildi.

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