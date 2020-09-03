İsveç'te salgın sebebiyle ailesi tarafından aylarca eve kapatılan üç çocuk sosyal korumaya alındı

İsveç'te bir idari mahkemesinin verdiği karara göre, üç çocuk, ebeveynlerinin koronavirüs salgınından korkmaları sebebiyle onları evde aylarca izole tuttuktan sonra sosyal bakım altına alındı.

İsveç'in güneyindeki Jönköping şehrinde yaşanan olayda bir aile, Mart ve Temmuz ayları arasında üç çocuklarının dışarıya çıkmalarını engelledi.

Edinilen bilgiye göre birbirlerinden de izole edilen üç çocuk ayrı ayrı kendi odalarında kapalı tutuldu. Odaların kapıları tahtalarla çivilenerek kapatıldı.

Çocukların avukatı Mikael Svegfors yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, uyrukları açıklanmayan ailenin İsveççeyi çok iyi bilmediklerini ve İsveç'ten daha sert salgın tedbirleri uygulayan kendi ülkelerinden haberleri takip ettiklerini belirtti.

Davanın "çok hassas" olduğunu söyleyen Svegfors, mahkeme ve yerel sosyal hizmetlerin çocukların çıkarlarına en uygun şekilde davrandığını aktardı.

Aile verdikleri ifadede, 10 ila 17 yaş aralığındaki çocuklara zarar verme niyetlerinin olmadığını, koronavirüs kapmaları sebebiyle endişelendikleri için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.