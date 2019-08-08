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İsveç’te şiddetli patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

İsveç’te belediye binası girişinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İsveç’te belediye binası girişinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Binada kimse bulunmadığı için ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.
İsveç’in güneyinde bulunan Landskrona şehrindeki belediye binasının girişinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Dün gece 23.00 sularında meydana gelen patlamayı görgü tanıkları polise bildirdi. Polis ve bomba imha teknikerleri kısa sürede olay yerine intikal ederek Drottninggatan Caddesi’nde bulunan belediye binasının çevresini giriş çıkışlara kapattı.
Görgü tanıklarından Anders Christiansson, "Belediye binası yakınında oturuyorum. Şiddetli patlamayı duydum. Patlamadan sonra ne olduğunu anlamak için belediye binasına gittim. Binanın girişi paramparça olmuş hatta ikinci ve üçüncü katların camları kırılmıştı. Daha önce böyle bir olay yaşamadım" dedi.
Bir başka görgü tanığı Angelika Andersson ise "Belediye binasına çok yakın oturuyorum. Balkon kapısı açıktı. İnsanın kulaklarını sağır eden bir patlama oldu. Havaya zıpladığımı anımsıyorum. Hemen polisi aradım ve patlama yerine gittim, birkaç kişi vardı. Her taraf harap olmuştu. Çok miktarda cam kırıkları vardı. Binada kimse olmadığı için yaralanma ve ölüm olayının olmadığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

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