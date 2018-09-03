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İsveç'te Stockholm Belediyesinden ırkçı partiye izin yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Stockholm Belediyesi, ülkede ırkçı tezleriyle bilinen İsveç için Alternatif Partisine önceden tahsis ettiği Kralın Bahçesi'ndeki miting izinini iptal etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te ırkçı parti olarak bilinen İsveç İçin Alternatif Partisinin (AFS) Cuma günü Stockholm'ün ünlü meydanı Kralın Bahçesi'nde yapacağı mitingin izni iptal edildi.

Stockholm Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu partinin demokrasiye aykırı davrandığı ve farklı etnik gruplara karşı nefret söylemini yayması nedeniyle miting izninin iptal edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Karin Wangard de Stockholm'de belediyeye ait tüm meydan ve mekanların söz konusu partiye yasaklandığını aktarırken, belediyeye ait mekanların demokrasiye aykırı davranan kuruluşlara tahsis edilemeyeceğini ve Stockholm halkının da bu kuruluşları kentte görmek istemediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, AFS seçim mitingleri ve evlere gönderdiği bildirilerde, İsveç'te yaşayan 500 bin göçmeni ülkelerine göndereceği vaadinde bulunurken, cuma günleri minaresinden ezan okunan Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Camisi'nin hoparlörlerinden dışarı ezan okunmasına da yasak getirmeyi vadetmişti.

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Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Camisi Fittja Ulu Camisi İsveç İçin Alternatif Partis Kralın Bahçesi

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