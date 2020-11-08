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İsveç’te Şuşa’nın Ermeni işgalinden kurtarılması coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 18:37 | Son Güncelleme

İsveç’in Malmö kentinde Azerbaycan ve Türk vatandaşları Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı.Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, kilit öneme sahip Şuşa kenti Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı.

İsveç’in Malmö kentinde Azerbaycan ve Türk vatandaşları Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, kilit öneme sahip Şuşa kenti Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurmasının ardından başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk ve Azerbaycan vatandaşları kutlama yapmak için sokaklara döküldü.
İsveç’in üçüncü büyük kenti Malmö’de yaşayan Azerbaycan ve Türk vatandaşları Şuşa’nın işgalden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Malmö’deki Jagerso Araç Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi araçları ile konvoy yaptı. Göstericiler, Malmö caddelerinde yaptıkları konvoyda Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açarken, "Şuşa Karadağ’ın başkentidir", "Karabağ Azerbaycan’dır" ve "Saldırgan Ermenistan Karabağ’dan defol" sloganları attı. Malmö’ye yakın olan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan da kutlamalara katılanlar oldu.
Malmö’nün dışında başkent Stockholm’de yaşayan Azerbaycan ve Türk vatandaşları da sokaklara çıkarak, Şuşa’nın işgalden kurtarılmasını kutladı.

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