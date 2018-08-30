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İsveç'te Türk kökenli politikacıya yönelik baskı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye aleyhine konuşmadığı için sağ Liberal Merkez Partisinden ihraç edilen Mikail Yüksel: - "Hakkımda İsveç medyasında o kadar çok yazı ve haber çıktı ki resmen linç edildim. Sosyal medyada da küfür ve ırkçı paylaşımlara maruz kaldım. Bu tür sorumsuzca yayınlar İsveç'te Türk fobisini de tetikliyor" - "PKK lobisinin istediği gibi Türkiye hakkında konuşmalar yapsaydım şimdi elimi kolumu sallayarak milletvekili seçilirdim"

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te Türkiye aleyhinde konuşmadığı için sağ Liberal Merkez Partisi'nden ihraç edilen Mikail Yüksel, hakkında çıkan yalan haberler nedeniyle sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Bu tür sorumsuzca yayınlar İsveç'te Türk fobisini de tetikliyor." dedi.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala partisi tarafından Türkiye aleyhine konuşmadığı için ihraç edilen Türk kökenli politikacı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdide bağımsız milletvekili adaylığının düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

Göteborg'da bağımsız milletvekili adaylığı devam eden Yüksel, "Bir haftadır İsveç basınında aleyhimde çıkan olumsuz haberlerle adeta linç edildim. Milletvekilliği adaylığım elimden alınmak istendi. Terör örgütü PKK sempatizanlarının iftiralarıyla beni ihraç eden partim, İsveç Seçim Kuruluna adaylığımı düşmesi için müracaatta bulundu." dedi.

Yüksel, Seçim Kurulunun önce yetkisini aşarak adaylığını düşürdüğünü ancak yapılan itiraz üzerine bağımsız aday olması yönünde karar verildiğini belirtti.

Kurumlara güvenmediğini kaydeden Yüksel, "Çünkü Göteborg'dan bin 500 tercihli oyla milletvekili seçilme şansım var. Milletvekili seçildiğim takdirde Seçim Kurulu'nun, milletvekilliği mazbatamı onaylamaması ihtimaline karşı da hukuk savaşım devam edecek." diye konuştu.

Yüksel, Türkiye aleyhinde konuşmadığı için çok yıpratıldığını işaret ederek, "Hakkımda İsveç medyasında o kadar çok yazı ve haber çıktı ki resmen linç edildim. Sosyal medyada da küfür ve ırkçı paylaşımlara maruz kaldım. Bu tür sorumsuzca yayınlar İsveç'te Türk fobisini de tetikliyor." ifadelerini kullandı.

Mücadelesine devam edeceğini aktaran Yüksel, "PKK lobisinin istediği gibi Türkiye hakkında konuşmalar yapsaydım şimdi elimi kolumu sallayarak milletvekili seçilirdim. Hukuk ve seçim mücadelem devam ediyor. İlk hedefim Göteborg'dan bin 500 tercihli oy alarak parlamentoya girmek. Sonra da inşallah tüm Müslümanlara hitap eden bir parti kurmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Mikail Yüksel sağ liberal Merkez Partisi

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