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İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

İsveç’te bu yıl 11.’si düzenlenen Türk Kültür Festivali’ne ilgi yoğun oldu.İsveç Türk Kültür Festivali, Malmö kentinde ünlü festival merkezlerinden Folkets Park’ta gerçekleştirildi.

İsveç’te bu yıl 11.’si düzenlenen Türk Kültür Festivali’ne ilgi yoğun oldu.
İsveç Türk Kültür Festivali, Malmö kentinde ünlü festival merkezlerinden Folkets Park’ta gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde çeşitli etkinlikler kapsamında Türk kültürü tanıtıldı. Malmö Genç İsveçli Türkler Derneği (MUST) tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin tanınmış müzisyenlerinden Faruk K ve Aynur Aydan sahne aldı. Festivalde İsveç’te yaşayan DJ Timur Sakka performans gerçekleştirdi. Festival kapsamında ziyaretçilere Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi.
Malmö Genç İsveçli Türkler Derneği’nden Bilal Karabudak, “Çok güzel bir festival oldu. Çok sayıda insan hem eğlendi hem de ülkemizin tanıtımı yapıldı. Her yıl biraz daha büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelecek yıl daha da güzel bir programla karşınızda olmak istiyoruz" dedi.

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi
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