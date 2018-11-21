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İsveç'te Türk tenora tam not

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

İSVEÇ’in Göteborg kentinde 2018-2019 sanat sezonunu açan Malmö Operası’nda sahneye konan La Traviata'da Alfredo rolünde seyircinin karşısına çıkan Grammy ödüllü Türk tenor Bülent Bezdüz, tam not aldı.

İsveç'te Türk tenora tam not

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- İSVEÇ’in Göteborg kentinde 2018-2019 sanat sezonunu açan Malmö Operası’nda sahneye konan La Traviata'da Alfredo rolünde seyircinin karşısına çıkan Grammy ödüllü Türk tenor Bülent Bezdüz, tam not aldı.
Malmö Operası, Verdi’nin ölümsüz eseri La Traviata Operası'nı prömiyerle sahneye taşıdı. Sanatseverler, Pavarotti’nin tahtına aday gösterilen Türk tenor Bülent Bezdüz ile birlikte ünlü Fransız soprano Patricia Petitbon’u Violetta rolünde dinledi. Sahnelemesi kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çeken yeni prodüksiyonun prömiyerinde, Avignon Tiyatro Festivali’nin Sanat Direktörü Fransız Olivier Py, cesur mekân kullanımı ve dinamik bir kurguyla operayı taptaze bir solukla izleme imkanı buldu. Temsil sonunda Türk tenor Bezdüz’ün performansı İsveçli sanatseverleri büyülerken, uzun süre alkış aldı. İsveç gazeteleri prömiyerin haberlerine geniş yer verirken, Bülent Bezdüz’ün performansı ile ilgili övgü dolu yazılar kaleme alındı.
Uzun yıllardır La Traviata’da Alfredo rolü ile Avrupalı sanatseverleri büyüleyen Bezdüz, "Alfredo rolünü bugüne kadar iki yüz temsilde seslendirdim. Buna rağmen her yeni prodüksiyon, yeni heyecanlara gebe. Modern bir bakış açısıyla sahnelenen bu yapımda, 3 katlı yapı üzerinde hareket halinde söylememiz büyük fiziksel efor gerektiriyor. Daha önce 50 iskelet arasında söylediğimi de hatırlamıyorum. Ama tüm bu öğelerin görsel etkisinin çok güçlü olduğu ve bugünün dünyasında operayı yüzyıllar önceki gibi sahneleyemeyeceğimiz de bir gerçek" dedi.

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İsveç'te Türk tenora tam notİsveç'te Türk tenora tam not

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