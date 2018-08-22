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İsveç'te Türkiye aleyhine konuşmayan politikacıya ihraç

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

İsveç'te Türkiye aleyhinde konuşmayan ve babasının siyasi geçmişi bahane edilen milletvekili adayı Mikail Yüksel, partisinden ihraç edildi - Yüksel: - "Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski MHP Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim"

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te Türk kökenli milletvekili adayı Mikail Yüksel, ''Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski MHP Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim." dedi.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala Türk kökenli politikacı Yüksel, sağ Liberal Merkez Partisi'nden ihraç edildi.

Göteborg birinci sıra milletvekili adayı olan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski MHP Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim." diye konuştu.

Yüksel, ''Konya'nın Kulu ilçesinde İsveç'te yapılacak seçimler için sandık kuruldu. Birçok Kululu hemşehrimin izinde olması nedeniyle Kulu'da da seçim kampanyası yürüttüm. Maalesef seçim kampanyası terör örgütü PKK ve Türkiye karşıtı lobisini rahatsız etti. Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borazanı olmakla suçladılar.'' ifadelerini kullandı.

- "Partim cesur bir duruş sergileyemedi"

Yüksel, partisinin iddiaların gerçek olmadığını bildiği halde iftiralar karşısında kendisine sahip çıkmadığını aktararak, şöyle konuştu:

''Türkiye siyasetiyle hiç ilgilenmememe ve buradaki insanların sorunlarına yoğunlaşmama rağmen beni sürekli Türkiye siyaseti için yorum yapmaya zorladılar. Hakkımda asılsız iddialar ürettiler. Söylemediğim ifadeleri ellerinde hiçbir kanıt olmamasına rağmen 'söylediğimi' iddia ettiler. İsveç gazeteleri de bunlara yer verince partim bu karalama kampanyasına karşı cesur bir duruş sergileyemedi."

Kendisinin özellikle Türkiye aleyhinde konuşmaya zorlandığını anlatan Yüksel, Ermeni iddialarına ilişkin açıklama yapma konusunda baskı gördüğünü belirtti.

Yüksel, geçmişini saklamadığını ve babasının siyasi geçmişini de parti yönetimiyle paylaştığının altını çizdi.

Bu bilgiler ışığında aday olmasında bir sakınca olup olmadığını sorduğunu aktaran Yüksel, "Partim de bana hiçbir sorun olmadığını ve aday olabileceğimi söylemişti. Suçlamalar geldiği taktirde beni savunacaklarını söylemişlerdi. Ama maalesef sözlerinde duramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, bilgileri partisiyle paylaştığına ilişkin elinde belgeler olduğunu da kaydetti.

- "Müslüman ve Türklerin oylarına talibim"

Adaylık sürecinin hala devam ettiğine dikkati çeken Yüksel, adaylıktan çekilmediği sürece kendisine oy verilebileceğini hatırlattı.

Yüksel, "Göteborg'da bütün Müslüman ve Türklerin oylarına talibim." ifadelerini kullanarak, seçilmesi durumunda yeni bir parti kuracağını dile getirdi.

Öte yandan İsveç'te Şehircilik ve İskan Bakanı Mehmet Kaplan, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği bir iftar yemeğinde çekilen fotoğraflarının İsveç medyasında, ''Irkçılılarla yemek yediler'' başlığıyla yayınlanmasının ardından 2016'da görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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İsveç'te sağ Liberal Merkez Göteborg Türk kökenli milletvekili adayı Mikail Yüksel

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