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"İsveç'te Türklerin gurur haftası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt: - "İsveç'te yaşayan Türklerin bu hafta gurur haftası" - Dr. Hatice Zora: - "Akademik Kariyerime Türkiye'ye dönerek devam etmeyi düşünüyorum"

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç'te yaşayan Türklerin bu hafta gurur haftası olduğunu belirterek, ''Bu hafta üç vatandaşımız İsveç'te örnek işlere imza atarak hepimizin gururu oldu." dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "Kraliyet Hanedanı" ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ve Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülünü kazanan Faruk Yıldız, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milleti adına güzel bir hafta geçirdiklerini söyledi.

İki gün önce ülkede kahraman ilan edilen taksici Ömer Temel'i ağırladığını ve tebrik ettiğini hatırlatan Yunt, "Türk milleti adına İsveç'te gurur haftası yaşadık. Üç değerli vatandaşımızın örnek kazanımları hem buradaki vatandaşlarınızı hem de Türkiye'deki vatandaşlarımızı sevindirdi. Bundan dolayı kendilerine Türk milleti adına teşekkür ediyorum." dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "Kraliyet Hanedanı" ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora da "Memleketim adına güzel bir ödül kazandım. Bundan sonra Hollanda ve Macaristan'da çalışmalarımı sürdürüp daha sonra Türkiye'ye dönerek, akademik kariyerime Türkiye'de devam etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Başkent Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde "Yılın en sevilen esnafı" ödülünü kazanan Faruk Yıldız da kendi çapında bölgede sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü ve bu yüzden İsveçli ailelerin kalbini kazandığını kaydetti. İlçede okullarla anlaşması bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Düzenli okula giden ve kötü alışkanlığı olmayan gençlere haftada bir ücretsiz yemek veriyorum. Bu da bölgede büyük ses getirdi." diye konuştu.

- İsveç'te bu hafta Türkler konuşuldu

Türk taksi şoförü Ömer Temel de geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu. Temel, sosyal medyada kahraman ilan edilmişti.

Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülünü Faruk Yıldız kazanmıştı. Yıldız, bölgede yaşayan insanların sorunlarıyla da ilgilendiği için ödüle layık görülmüştü.

Stockholm Üniversitesinde beyin, dil bilimi ve nörofizyoloji alanında araştırmalar yapan öğretim görevlisi Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ise İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından "Beyinde dil ve duygu gelişimi" üzerine çalışmalarından dolayı "Kraliyet Hanedanı" ödülüne layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Türkiye Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt

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