"İsveç'te Türklerin gurur haftası"

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç'te yaşayan Türklerin bu hafta gurur haftası olduğunu belirterek, ''Bu hafta üç vatandaşımız İsveç'te örnek işlere imza atarak hepimizin gururu oldu." dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "Kraliyet Hanedanı" ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ve Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülünü kazanan Faruk Yıldız, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milleti adına güzel bir hafta geçirdiklerini söyledi.

İki gün önce ülkede kahraman ilan edilen taksici Ömer Temel'i ağırladığını ve tebrik ettiğini hatırlatan Yunt, "Türk milleti adına İsveç'te gurur haftası yaşadık. Üç değerli vatandaşımızın örnek kazanımları hem buradaki vatandaşlarınızı hem de Türkiye'deki vatandaşlarımızı sevindirdi. Bundan dolayı kendilerine Türk milleti adına teşekkür ediyorum." dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "Kraliyet Hanedanı" ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora da "Memleketim adına güzel bir ödül kazandım. Bundan sonra Hollanda ve Macaristan'da çalışmalarımı sürdürüp daha sonra Türkiye'ye dönerek, akademik kariyerime Türkiye'de devam etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.