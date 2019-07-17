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İsveç’te uçuş yemeklerinde fare skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

İsveç’in Skavsta Havaalanı’ndan düzenlenen uçuşlara yemek sağlayan bir gıda firmasına yapılan teftişte fare dışkısı ve birçok fare ölüsü bulundu.İsveç’in Nyköping Belediyesi, aldığı isimsiz bir ihbar üzerine başkent Stockholm’e 100 kilometre mesafedeki Skavsta Havaalanı’na yemek sağlayan bir gıda firmasının deposunu teftiş etti.

İsveç’in Skavsta Havaalanı’ndan düzenlenen uçuşlara yemek sağlayan bir gıda firmasına yapılan teftişte fare dışkısı ve birçok fare ölüsü bulundu.
İsveç’in Nyköping Belediyesi, aldığı isimsiz bir ihbar üzerine başkent Stockholm’e 100 kilometre mesafedeki Skavsta Havaalanı’na yemek sağlayan bir gıda firmasının deposunu teftiş etti. Gıda müfettişleri, şirkete ait depoda fareler tarafından yenmiş çikolata paketlerinin yanı sıra çok sayıda ölü fare ve fare dışkısı da buldu.
Nyköping Belediyesi Gıda Birimi Başkanı Amal Shabibi olayı "devasa" olarak değerlendirdi. Amal Shabibi, "Burada bir işletmenin ilgisizliği yüzünden meydana gelen riski görüyorsunuz. Durum daha korkunç olabilirdi" dedi.
Söz konusu gıda firmasının, 3 yıl boyunca belediyeye bildirmeden düşük bütçeli uçuş hizmeti sunan Ryanair, Jettime ve Novaair isimli havayolu firmalarına gıda verdiği öne sürüldü.
Denetleme neticesinde 75 bin İsveç Kronu (7500 Euro) para cezası verilen gıda firmasının faaliyet göstermesi yasaklandı.

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