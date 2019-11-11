HABER

İsveç’teki eşine kavuşma hayali Adana’da son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç’te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana’ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu.

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç’te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana’ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada İran’dan Türkiye’ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana’ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı.

"Afganistan’da hep ölüm korkusu var"
Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan’da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz" dedi.
Babasını şehit verdiğini, ağabeyinin ise sakat kaldığını, bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç’e gittiğini, kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan’dan İran’a oradan da Türkiye’ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç’te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye’ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.
Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalıkYer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalık
Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyorDoğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
Esnaf alacaklarına seslendi: "Borcunuz azalırsa veresiye devam eder"Esnaf alacaklarına seslendi: "Borcunuz azalırsa veresiye devam eder"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Dünyanın gözü orada! Devlet Başkanı'ndan flaş açıklama

Dünyanın gözü orada! Devlet Başkanı'ndan flaş açıklama

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele olarak kamulaştırılacak!

Acele olarak kamulaştırılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.