HABER

İsveç'ten gelen PKK yöneticisi Diyarbakır'da MİT operasyonuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

İSVEÇ'te yaşayan ve PKK/KCK terör örgütü adına oluşumlarda yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- İSVEÇ'te yaşayan ve PKK/KCK terör örgütü adına oluşumlarda yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonla yakalandı. H.B.'nin PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yaptığı ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla İsveç'e dönmeyi planladığı açıklandı.

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünde yönetici posizosyonunda olduğu belirmlenen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Kayapınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan H.B., Türkiye'de terör örgütü PKK'nın bazı üst düzey yöneticileri ile gizli görüşmeler yapıp, talimatlar aldığını belirtildi. Konu ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek çalışmalar neticesinde İsveç ülkesinde faaliyet gösteren, PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonda olduğu tespit edilen ve terör örgütünün İsveç ülkesinde olan; H.B.'nin (Erkek 46 yaşında) Ülkemize, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsveç ülkesine gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 23/10/2018 günü ilimiz Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan H.B.'nin terör örgütü adına toplantı ve gösteri düzenleyerek, eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen emniyet açıklamasında, "Adı geçen şahsın İsveç ülkesinde düzenlenen Terör Örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tahkikatlar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmektedir." denildi.

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
Otomobil domuz sürüsüne çarptıOtomobil domuz sürüsüne çarptı
Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltıJandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.