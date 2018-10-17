STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin "Korkunç bir şey kabul edilemez bir durum.'' dedi.

Wallström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Hızlı şekilde araştırmanın sonuçlandırılması gerektiğini belirten Wallström, "İsveç ve Avrupa Birliği (AB), soruşturmayı çok yakından takip ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ortak beklentimiz, neler olduğunun kapsamlı şekilde ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle yapılarak kısa sürede sonuçlandırılması." ifadelerini kullandı.

- Kaşıkçı olayı İsveç basınında yakından takip ediliyor

Öte yandan, İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili haberlere İsveç basınında geniş yer veriliyor.

SVT, ''Kaşıkçı'nın kaybolmasında bütün oklar Veliaht Prensi gösteriyor'' başlığı ile verdiği haberde, olayın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kurgulandığı tezinin kuvvetlendiğine ve Selman ile Suudi Arabistan'ı zor günlerin beklediğine işaret edildi.