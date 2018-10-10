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İşveren ile iş arayan fuarda buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 762 bin 933 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, Ankara'da düzenleyeceği istihdam fuarı ile işverenler ile iş arayanları buluşturacak - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destek verdiği etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açacak

ÖZCAN YILDIRIM - Bu yılın ocak-ağustos döneminde 762 bin 933 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, Ankara'da düzenleyeceği istihdam fuarı ile işverenler ile iş arayanları buluşturacak.

İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdamın artırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Ağustos ayında 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.
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- Fuar üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunacak

Yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefiyle çalışmalarını yürüten İŞKUR, bu kapsamda Ankara'da 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliğini düzenleyecek.

ANFA Altınpark Fuar Alanında 18-20 Ekim'de gerçekleştirilecek fuar, işverenler ve iş arayanları buluşturulacak.

Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destek verdiği etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açacak.

İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek.

Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.

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Istihdam istihdam fuarı ve kariyer günleri İŞKUR Milli İstihdam Seferberliği

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