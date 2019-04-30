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İşverenlerden 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

TİSK: - "Çalışma yaşamının vazgeçilmez unsurları olan işverenler ve çalışanlar olarak birlik olup iş birliği ile ürettikçe ülke ekonomimiz büyüyecek, refah seviyemiz artacaktır" - "Yönetim Kurulu ve camiamız adına, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur ve barış içinde kutlamalarını diliyoruz"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, "Çalışma yaşamının vazgeçilmez unsurları olan işverenler ve çalışanlar olarak birlik olup iş birliği ile ürettikçe ülke ekonomimiz büyüyecek, refah seviyemiz artacaktır." ifadesini kullandı.

TİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün en içten dileklerle kutlandığı belirtilerek, şunları kaydetti:

"Çalışma yaşamının vazgeçilmez unsurları olan işverenler ve çalışanlar olarak birlik olup iş birliği ile ürettikçe ülke ekonomimiz büyüyecek, refah seviyemiz artacaktır. Bu bilinçten hareketle Türk işverenleri olarak tüm çalışanlarımızla birlikte, çalışma barışının artarak devam ettiği, sosyal diyaloğun temel alındığı, daha fazla çalışan, üreten ve büyüyen Türkiye olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mesajda, TİSK Yönetim Kurulu ve işveren camiası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur ve barış içinde kutlamaları dileğinde bulunuldu.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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