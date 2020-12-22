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İsviçre 10 bin İngiliz turistin peşine düştü

22.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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İsviçre 10 bin İngiliz turistin peşine düştü

İngiltere'de koronavirüs mutasyonunun görülmesi İsviçre'yi alarma geçirdi.

Ülkeye kısa süre önce İngiltere'den gelen yolculara 10 gün karantina mecburiyeti getirildi. Yetkililer şimdi 10 bin İngiliz'in peşine düştü.İngiltere'de koronavirüs mutasyonunun gözlenmesi üzerine İsviçre kısa süre önce ülkeye gelen İngiltere vatandaşlarının peşine düştü.

Yetkili makamlar yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için İngiltere'den İsviçre'ye 14 Aralık'tan itibaren gelen tüm kişilere karantina mecburiyeti getirdi. Gelenler geliş tarihinden 10 gün sonra sonlanmak üzere karantinaya girecek. Söz konusu kişilerin sayısı, çoğu kayak tatili yapmak için gelen turistler olmak üzere 10 bin kişiyi geçiyor.

İsviçre makamlarının verdiği bilgilere göre 14 Aralık tarihinden uçuşların yasaklandığı tarihe kadar İngiltere'den İsviçre'ye 92 uçak iniş yaptı. Sadece Cenevre Havalimanı'na geçen hafta sonu gelen yolcuların sayısı yaklaşık 3 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Gelen yolcuların bulunmasından İsviçre'yi oluşturan kantonların sağlık makamları sorumlu tutuluyor. Temas takibi de aynı makamların denetimi altında. İsviçre Federal Sağlık Bakanlığı, havayolu şirketlerinden tüm yolcu listelerini kendileriyle paylaşmalarını istedi. İsviçre'ye gelen yabancı ülke vatandaşları pandemi nedeniyle uzun süredir bir form doldurarak ikamet edecekleri yerin adresini paylaşmakla yükümlü tutuluyor.

Korona kurallarına uyulmadı

İngilizlerin kış turizmi için İsviçre'de tercih ettiği yerlerin başında Valais kantonunda bulunan Verbier geliyor. Verbier'de turistlerin teleferik sıralarında sosyal mesafe bırakmadan yoğunluk oluşturması Aralık ayı başında sosyal medyaya yansımış ve durum kamuoyunda tepki çekmişti. Turizm Bürosu Direktörü Simon Wiget de bunun üzerine katı güvenlik tedbirleri hayata geçirileceğini açıklamıştı. Verbier'e İngiltere'den gelişlerin daha ziyade Noel dönemi sonrasında olacağı öğrenilirken kasabada bulunan turistlerle iletişim kurulmaya çalışıldığı öğrenildi.

Yurtdışından gelen baskılara karşın İsviçre'de sadece bazı kantonlar kayak merkezlerini tatil günlerinde kapalı tutmayı tercih etti. Zermatt, Saas Fee ve Crans Montana'nın bulunduğu Valais, Davos-Klosters ve Engadin-St. Moritz'in bulunduğu Graubünden kantonları ise yurt dışından gelen turistlere kapılarını açık tutmaya sürdürdü.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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