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İsviçre, ABD'den 36 adet F-35 satın alacak! Muhalefetten tepki geldi

20.09.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre, ABD'den F-35A tipi savaş jeti satın alacak. İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Federal Silahlanma Ofisinin, 36 adet F-35A temin etmek için ABD makamlarıyla anlaşmaya vardığı duyuruldu. F-35A alımına ilişkin anlaşmanın, muhalefetin referanduma götürme süreci beklenmeden imzalanması tepki çekti.

İsviçre, ABD'den 36 adet F-35 satın alacak! Muhalefetten tepki geldi

İsviçre ile ABD arasında yapılan anlaşma kapsamında 2027'de başlayacak F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği ve F-35A'ların, İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers jetlerinin yerini alacağı bildirildi.

REFERANDUM BEKLEMEDEN İMZALANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan hükümetin, anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti.

Muhalefet partileri F-35A anlaşmasının referandum sonuçları beklenmeden imzalanmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken İsviçre Parlamentosuna bağlı Teftiş Komisyonu, anlaşmanın bu şekilde yapılmasının "endişe verici" olduğunu fakat "kanunlara aykırı olmadığını" belirtti.

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

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6,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35A alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frangı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35A'ların alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu. (AA)

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İsviçre Lockheed Martin F-35 Lightning II abd
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