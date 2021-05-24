İsviçre Basını: ‘‘Biden-Putin Zirvesi Yakında Cenevre’de Olacak’’

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rus Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev Cenevre’de Pazartesi günü bir araya geldi. Tass haber ajansı görüşmenin olası zirveye hazırlık amacı taşıyor olabileceğini belirtti.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yapılanmasını arttırması ve hapisteki muhalif lider Alexey Navalny’ye karşı tutumu nedeniyle gergin.

Konuyla ilgili Washington ya da Moskova’dan açıklama gelmedi.

Gazete zirvenin tarihinin ve düzenleneceği mekanın belirsizliğini koruduğunu, ancak zirvenin gelecek birkaç hafta içinde Cenevre’de yapılacağını bildirdi.

Gazete ‘‘güvenilir kaynaklara’’ dayandırdığı haberinde bir ABD heyetinin zirveye hazırlık amacıyla Cenevre kentine gittiğini bildirdi. Twitter’da da Cenevre havaalanına Pazar günü ABD’ye ait alışılmışın dışında bir kargo uçağının indiği haberleri yayıldı.

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan ilk zirvenin İsviçre’de olacağını öne sürdü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşme doğrulandı ve ‘‘Buluşma ABD-Rusya arasında planlanan, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak zirvenin hazırlıkları açısından önemli bir adım’’ olduğu belirtildi.

Beyaz Saray, tarafların birçok alanda karşılıklı kabul edilebilir sonuçlara varabileceği konusunda güvenlerini ifade ettiklerini kaydetti.

Rus Kommersant gazetesi de geçen hafta Cenevre’nin olası bir zirve için en uygun nokta olduğunu yazmıştı.

Biden bu ayın başında Putin ile yakın zamanda görüşmeyi beklediğini belirtmişti.

Biden yönetimi Başkan’ın Haziran ayı ortasında İngiltere’de yapılacak G-7 zirvesi ve Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşmeler için Avrupa’yı ziyaret ettiği sırada üçüncü bir ülkede Putin’le bir zirve yapılmasını da istiyor.

Kremlin’in müttefiki Belarus’un Ryanair havayollarına ait Yunanistan-Litvanya seferini yapan bir uçağa savaş uçağıyla müdahale etmesi ve Ryanair uçağını Minsk’e inmeye zorlaması, burada muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması Batı ve Rusya ilişkilerini etkileyen son olay oldu.