İsviçre Başsavcılığı, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi yolsuzlukla suçladı

İsviçre Başsavcılığı, Paris Saint-Germain Başkanı ve beIN Medya Grubu CEO'su Nasır el-Halifi ile eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi, futbol yayın haklarının verilmesinde yolsuzluk yapmakla suçladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ikilinin "Çeşitli Dünya Kupaları ve FIFA Konfederasyon Kupası turnuvalarının yayın haklarının verilmesiyle bağlantılı olarak suçlandıkları" belirtildi.

Davada "spor yayın hakları alanında faaliyet gösteren bir iş adamına da suçlama yöneltildiği" vurgulanırken, bu kişinin adı açıklanmadı.

Nasır el-Halifi'nin, Dünya Kupası da dahil prestijli turnuvaların yayın haklarını alabilmek için Valcke'ye "uygunsuz" hediyeler vermesinden ve bunlar arasında lüks bir mülkün kira bedeli olmadan kullandırılmasının da bulunduğundan şüpheleniliyor.

Jerome Valcke'nin de rüşvet karşılığı, bu yayın hakları verdiği iddia ediliyor.

Başsavcılık, "Soruşturmamız sonucu, Valcke'nin her iki zanlıdan hak etmediği avantajlar sağladığı ortaya çıktı" dedi.

Soruşturmada, Valcke'nin Sardunya Adası'ndaki bir villa için üçüncü bir tarafa ödediği 500 bin euroluk peşinatın, Valcke yerine Nasır el-Halifi'nin villayı bir şirket üzerinden satın alması sonucu geri verildiği bulundu.