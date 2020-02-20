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İsviçre Başsavcılığı, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi yolsuzlukla suçladı

20.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ikilinin "Çeşitli Dünya Kupaları ve FIFA Konfederasyon Kupası turnuvalarının yayın haklarının verilmesiyle bağlantılı olarak suçlandıkları" belirtildi.

İsviçre Başsavcılığı, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi yolsuzlukla suçladı

İsviçre Başsavcılığı, Paris Saint-Germain Başkanı ve beIN Medya Grubu CEO'su Nasır el-Halifi ile eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'yi, futbol yayın haklarının verilmesinde yolsuzluk yapmakla suçladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ikilinin "Çeşitli Dünya Kupaları ve FIFA Konfederasyon Kupası turnuvalarının yayın haklarının verilmesiyle bağlantılı olarak suçlandıkları" belirtildi.

Davada "spor yayın hakları alanında faaliyet gösteren bir iş adamına da suçlama yöneltildiği" vurgulanırken, bu kişinin adı açıklanmadı.

Nasır el-Halifi'nin, Dünya Kupası da dahil prestijli turnuvaların yayın haklarını alabilmek için Valcke'ye "uygunsuz" hediyeler vermesinden ve bunlar arasında lüks bir mülkün kira bedeli olmadan kullandırılmasının da bulunduğundan şüpheleniliyor.

Jerome Valcke'nin de rüşvet karşılığı, bu yayın hakları verdiği iddia ediliyor.

Başsavcılık, "Soruşturmamız sonucu, Valcke'nin her iki zanlıdan hak etmediği avantajlar sağladığı ortaya çıktı" dedi.

Soruşturmada, Valcke'nin Sardunya Adası'ndaki bir villa için üçüncü bir tarafa ödediği 500 bin euroluk peşinatın, Valcke yerine Nasır el-Halifi'nin villayı bir şirket üzerinden satın alması sonucu geri verildiği bulundu.

Kira ödemeden villa kullanımı

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Valcke daha sonra, görevden alınana dek Nasır el-Halifi'den söz konusu villanın kullanma haklarını 18 ay boyunca aldı ve 900 bin ila 1,8 milyon euroyu bulabilecek kira bedelini ödemedi" denildi.

Başsavcılık ayrıca, Valcke'nin FIFA Genel Sekreteri olarak nüfuzunu kullanma karşılığında, pahalı bir saat aldığı iddiasına yönelik kanıt bulunamadığını belirtti.

Adı açıklanmayan iş adamının da Valcke'nin şirketine toplam 1 milyar 250 milyon euro ödediği için rüşvet vermekle suçlandığı kaydedildi.

Valcke, söz konusu ödemeleri şirket bilançosunda kredi olarak gösterdiği için, evrakta sahtecilikle de suçlanıyor.

2003-2015 arası dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter ile birlikte çalışan Valcke, Dünya Kupası biletlerinin çok pahalı fiyatlara yeniden satılması soruşturmasında işbirliği yapmadığı için 10 yıl futboldan men edilmişti.

45 yaşındaki Nasır el-Halifi ise Şubat ayında UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmişti.

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke görevden alındı

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