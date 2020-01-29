İsviçre Büyükelçiliğinden Elbeyli’deki mülteci kampına ziyaret

İsviçre Büyükelçiliğinde görevli Göç Ataşesi Tobias Schlapfer, Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriyelilerin barındığı Beşiriye konaklama tesislerini gezdi.

Göç Ataşesi Tobias Schlapfer ile beraberindeki heyet, Elbeyli ilçesinde bulunan Beşiriye konaklama tesislerini ziyaret etti. Göç İdaresi İl Müdürü Hasan Kahraman tarafından karşılanan Schlapfer, mülteci kampını gezdi. Suriyelilerle bir araya gelen Schlapfer, Türkiye’nin göç konusunda yaptıklarından övgüyle söz ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

