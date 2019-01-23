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İsviçre'de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede güvenlik alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

İsviçre’de ABD Büyükelçiliği’nin olduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik alarmı verildi. Polis sözcüsü, patlamanın elektrik arızasından kaynaklandığını duyurdu.

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede güvenlik alarmı

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu.

Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.

Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.

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isviçre Son dakika ABD Büyükelçiliği güvenlik alarmı

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