İsviçre'de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede güvenlik alarmı

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu.

Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.

Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.

