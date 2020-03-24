HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsviçre’de iki Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü

İsviçre’de iki Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

İsviçre’de koronavirüs yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

İsviçre’de iki Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü

İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) koronavirüs yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir bayan hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye’ye gönderilecek. Ülke genelinde 9 bin 117 vakanın görüldüğü İsviçre’de ölenlerin sayısı ise 122’ye yükseldi.

İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG), koronavirüsten en çok insanın hayatını kaybettiği yerin İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu vak’a sayısının bin 165, ölü sayısının 48’le ilk sırayı aldığını, ikinci en çok etkilenen Vaud kantonunda vaka sayısının bin 782 olmasına rağmen ölü sayısının 16 olduğu açıkladı.

Virüsünü en az görüldüğü Cenevre kantonunda ise vaka sayısı bin 231 olurken, ölenlerin sayısı 9 olarak aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Koronavirüsün yayılmasını etkileyen 5 stratejiKoronavirüsün yayılmasını etkileyen 5 strateji
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs isviçre Türk vatandaşı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Diğer Haberler
DSÖ: ABD, Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü olabilir

DSÖ: ABD, Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü olabilir

Solunum cihazını genç hastaya veren rahip öldü

Solunum cihazını genç hastaya veren rahip öldü

Koronavirüsün yayılmasını etkileyen 5 strateji

Koronavirüsün yayılmasını etkileyen 5 strateji

Korku filminden çıkmış bir sahne gibi! Ejder meyvesi yiyen köpek viral oldu

Hareketsiz bir şekilde yerde yatan köpek...

Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı

Mısır'dan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı

İspanya'da yaşlılar huzurevlerindeki yataklarında ölü bulundu!

İspanya'da yaşlılar huzurevlerindeki yataklarında ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.