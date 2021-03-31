HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsviçre'de kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymek zorunda değil!

İsviçre'de kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymek zorunda değil!

31.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de orduda görev alan kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymek zorunda olmayacak. Ordunun yüzde 1'lik kısmının kadınlardan oluştuğu ülkede bu oranın artırılması amaçlanıyor.

İsviçre'de kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymek zorunda değil!

İsviçre'de, ordudaki kadın sayısının artılmasının amaçlandığı ve artık kadın askerlere genellikle daha büyük bedenlerde erkek iç çamaşırı verilmeyeceği açıklandı.

Nisan ayından itibaren ordudaki kadınlara yaz ve kış için ayrı ayrı olmak üzere iki takım kadın iç çamaşırı temin edilecek.

Ordu Sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert İsviçre haber kanalı Watson'a yaptığı açıklamada, "Eski nesil üniformalar, kadınların özel ihtiyaçlarına yeterince uygun değildi" dedi. Sievert ayrıca, koruyucu yelekler ve sırt çantası gibi ekipmanların de uygunluğunun gözden geçirileceğini söyledi.

İsviçre Ulusal Konseyi üyesi Marianne Binder da "Kıyafetler erkekler için tasarlandı, ancak orduda gerçekten daha fazla kadın olacaksa, uygun önlemlere ihtiyaç var" diye konuştu.

İsmi açıklanmayan bir kadın asker ise iç çamaşırı kararı için "27 kilogram bagajla yerde sürünmek veya bir ofis koltuğuna sessizce oturmak zorunda olup olmamanız fark yaratır" ifadelerini kullandı.

KADIN ORANI YÜZDE 10'A ÇIKARILACAK

İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nde 2004'ten beri kadınlar ve erkekler aynı görevlere sahip. Ancak uzun yıllardır kıyafetler erkek askerlerin ölçüleri baz alınarak üretiliyordu.

İsviçre'de ordunun yalnızca yüzde 1'i kadınlardan oluşuyor. Ancak bu rakamın 2030'a kadar yüzde 10'a çıkması hedefleniyor.

Cinsiyet ayrımcılığı yapılan tek ordu İsviçre değil. Military.com'un bildirdiğine göre, Mart ayının başlarında ABD deniz kuvvetleri daha önce sadece erkek askerler için verilen iç çamaşırı ödeneğinin kadınları da kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu. Söz konusu değişiklik, deniz kuvvetlerindeki kadınların kariyerleri boyunca kendi paralarının 8.000 dolarından fazlasını giyim için harcadıklarının fark edilmesinin ardından geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
İngiltere'de üniversiteye heykeli dikildiİngiltere'de üniversiteye heykeli dikildi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Asker İsviçre

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Epstein davasında yeni gelişme: Tecavüz edip timsahlara yem etmekle tehdit etti

'Tecavüz edip timsahlara yem etmekle tehdit etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

İngiltere'de üniversiteye heykeli dikildi

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili'

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaşındakiler üzerinde yüzde 100 etkili'

Nijer'de darbe girişimi iddiası

Darbe girişimi iddiası panik yarattı!

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.