İsviçre'de kadın askerler artık erkek iç çamaşırı giymek zorunda değil!

İsviçre'de, ordudaki kadın sayısının artılmasının amaçlandığı ve artık kadın askerlere genellikle daha büyük bedenlerde erkek iç çamaşırı verilmeyeceği açıklandı.

Nisan ayından itibaren ordudaki kadınlara yaz ve kış için ayrı ayrı olmak üzere iki takım kadın iç çamaşırı temin edilecek.

Ordu Sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert İsviçre haber kanalı Watson'a yaptığı açıklamada, "Eski nesil üniformalar, kadınların özel ihtiyaçlarına yeterince uygun değildi" dedi. Sievert ayrıca, koruyucu yelekler ve sırt çantası gibi ekipmanların de uygunluğunun gözden geçirileceğini söyledi.

İsviçre Ulusal Konseyi üyesi Marianne Binder da "Kıyafetler erkekler için tasarlandı, ancak orduda gerçekten daha fazla kadın olacaksa, uygun önlemlere ihtiyaç var" diye konuştu.

İsmi açıklanmayan bir kadın asker ise iç çamaşırı kararı için "27 kilogram bagajla yerde sürünmek veya bir ofis koltuğuna sessizce oturmak zorunda olup olmamanız fark yaratır" ifadelerini kullandı.

KADIN ORANI YÜZDE 10'A ÇIKARILACAK

İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nde 2004'ten beri kadınlar ve erkekler aynı görevlere sahip. Ancak uzun yıllardır kıyafetler erkek askerlerin ölçüleri baz alınarak üretiliyordu.