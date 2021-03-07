İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini, yüzde 52'lik oyla kabul etti. Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre halkının sadece yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik bir yasak daha referandumda geçti.

YÜZDE 52 "EVET", YÜZDE 48 "HAYIR" OYU

Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin olduğu ülkede 2 milyonu aşkın kişi sandık başına gitti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, Müslümanların nikap ya da burka giymesi yapılan referandum ile yasaklandı.

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile ülke genelinde yapılan referandumda, seçmelerden peçe yasağı için "evet" oyu istendi.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu. Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yaklaşık yüzde 52'si "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifine yüzde evet dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 48'i ise yasağa karşı "hayır" oyu verdi.