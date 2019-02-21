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İsviçre, DEAŞ militanlarına kapıyı kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınıp yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıya İsviçre "hayır" dedi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı gündemdeki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınıp yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıya İsviçre "hayır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarının teslim alınarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı gündemdeki yerini koruyor. İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a katılan ve yakalanan İsviçre kökenli militanların yakalandıkları ülkede yargılanmalarını istedi. Sutter, DEAŞ’lı teröristlerin İsviçre’ye geri dönmelerinin ülke için tehlikeli bir durum olacağını önceliklerinin İsviçre halkının ve yasaların güvenliği olduğunu belirtti.
Öte yandan İsviçre’den Suriye ve Irak’a giden 172 militanın 79’unun Suriye’de 93’ünün Irak’ta terör eylemlerine katıldığı belirtildi. Ayrıca 172 militanın 33’ünün öldüğü belirtilirken 16’sının da ülkeye geri döndüğü aktarıldı.

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