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İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

İsviçre'den memleketleri Hatay’ın Arsuz ilçesine gelen karı koca, akşam saatlerinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğuldu.

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine gelen Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi. Denizin dalgalı olduğu bölgede yüzen çift, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapılması sonucu çırpınmaya başladı. Çevredekilerin kurtarmak için mücadele verdiği çift güçlükle sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen karı kocayı kurtaramadı.

Boğularak can veren karı kocanın cesetleri yapılan incelemenin ardından Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre deniz hatay

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