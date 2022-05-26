İsveç'ten şoke eden hamle: 'O kadınların' şort giymeleri yasak!

İsveç'in Olofström kasabasında bulunan Galaxen sığınma evindeki Ukraynalı mülteci kadınlara, Galaxen'de yaşayan diğer kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği için bazı kıyafetleri giyinmelerine izin verilmediği iddia edildi. Getirilen bu yasağa göre, kadınlar göbek açık bluz ve mini şortları giyemeyecek. İsveç Radyosu'nun haberine göre yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama, bu kıyafetlerin aynı otelde yaşayan 'farklı kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği' yönündeydi.

'KADINLARI KORUMAK İÇİN'

'Kadınları korumak' için getirildiği söylenen bu kısıtlamalar, sığınmacı aktivisti Gitana Bengtsson'un tepkisine neden oldu. Radyoya konuşan Bengtsson, "Ukraynalı kadınlar genelde oldukça normal giyinirler. Tahrik edici bir giyimleri yoktur. Ancak otel müdürü, vücut kısımlarını gösteren kısa kıyafetler; mini şort veya etek giymemeleri gerektiğini söyledi" dedi ve durumu, kadın hakları örgütü Tjejjouren'e bildirdiğini de sözlerine ekledi.

''YANLIŞ ANLAŞILMA'' DİYEREK REDDETTİ

Belediye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Annika Sjöstedt ise, bu hafta başlarında Galaxen operasyon müdürü ile yaptığı görüşmenin ardından bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu ve sakinlerin yemek odasında bikini giymesine izin verilmemesiyle ilgili olduğunu belirtti.



