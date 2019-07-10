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İsviçre milli günü resepsiyonla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 01:05 | Son Güncelleme

İsviçre Büyükelçiliğinde, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini’nin ev sahipliğinde milli gün dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.Türkiye ve İsviçre’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda misafirler arasında olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı bir konuşma gerçekleştirdi.İsviçre’nin milli gününü kutlayan Kaymakcı, İsviçre’nin Türkiye için değerli bir ülke olduğunu kaydetti.

İsviçre Büyükelçiliğinde, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini’nin ev sahipliğinde milli gün dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye ve İsviçre’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda misafirler arasında olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı bir konuşma gerçekleştirdi.
İsviçre’nin milli gününü kutlayan Kaymakcı, İsviçre’nin Türkiye için değerli bir ülke olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Kaymakcı, Türkiye’nin kuruluş belgesinin her yıl Lozan’da hazırlandığını belirterek, “İsviçre Türkiye için barış ve çözümü temsil etmektedir. 2004’te yaşanan Kıbrıs meselesine çözüm bulunamadığında da konu İsviçre’de görüşülmüştü. Umuyorum ki bu meseleye Ankara, Lefkoşa ve İsviçre’nin dağlarında bir gün çözüm bulacağız” diye konuştu.
İki ülkenin 4 buçuk milyonluk ticaret alışverişi olduğunu söyleyen Kaymakcı, her yıl Türkiye’ye 300 bin İsviçrelinin geldiği bilgisini vererek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğuna vurgu yaptı.
Büyükelçi Paravicini de gerçekleştirdiği konuşmada, geleneksel gerçekleştirdikleri milli gün kutlamalarını buradaki misafirler ile sürdürmekten çok mutlu olduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki sağlam dostluğa dikkat çekti. Öte yandan Paravicini, İsviçre Dışişleri Bakanının Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
Resepsiyonda misafirlere yaşatılan müzik ziyafetinin yanında İsviçre’nin tatları ikram edildi. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

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