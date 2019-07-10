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İsviçre Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti: - "İsviçre ile Türkiye arasındaki ilişkiler güçlü ve çok iyi ilerliyor"

İSTANBUL (AA) - İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, "İsviçre ile Türkiye arasındaki ilişkiler güçlü ve çok iyi ilerliyor. " dedi.

Bir otelde verilen "İsviçre Milli Günü" resepsiyonunda konuşan Marti, iki ülke arasındaki resmi temasların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini anlattı.

Marti, şunları söyledi:

"İlk olarak şubat ayında, Göç Dairesi Genel Sekreteri Mario Gattiker, Budapeşte Süreci Bakanlar Konferansına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Mart ayında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Pascale Baeriswyl, İstanbul'da iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ile görüştükten sonra Ankara'daki meslektaşı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile bir araya geldi. Yarın Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya gidecek."

Türkiye'nin muhteşem ve büyüleyici bir ülke olduğunu ifade eden Marti, "Bu yıl 20-22 Eylül'de gerekleştirilecek 'Swiss Days' organizasyonu da iz bırakacak." dedi.

- "Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum"

Nathalie Marti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, ayrıca eğitim sektörünün yeniden canlandığını, İsviçre'de Türk öğrencilerin sayısının arttığını belirtti.

İsviçre'de okumak için 2019-2020 akademik yılında 9 Türk öğrencinin burs aldığını aktaran Marti, "Bu bir rekordur." dedi.

Ağustos sonunda İstanbul'dan ayrılacağını ifade eden Marti, sözlerini, "Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Bu ülkede bulunduğum süreyi, diplomatik kariyerim için unutamayacağım bir anıya dönüştürdünüz. Bana öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Tekrar gelmeme neden olacak çok fazla değerli dost edindim. Yoğun duygular içerisinde ayrılıyorum. Bu yüzden tekrar geleceğim." diye tamamladı.

İsviçre'de 1291'de Uri, Schwyz, Unterwalden oluşan 3 kurucu kantonun birleşmesi dolayısıyla 1891'den bu yana 1 Ağustos günü "Ulusal Bayram" olarak kutlanıyor.

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