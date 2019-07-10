İsviçre Milli Günü Resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, "İsviçre ile Türkiye arasındaki ilişkiler güçlü ve çok iyi ilerliyor. " dedi.

Bir otelde verilen "İsviçre Milli Günü" resepsiyonunda konuşan Marti, iki ülke arasındaki resmi temasların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini anlattı.

Marti, şunları söyledi:

"İlk olarak şubat ayında, Göç Dairesi Genel Sekreteri Mario Gattiker, Budapeşte Süreci Bakanlar Konferansına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Mart ayında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Pascale Baeriswyl, İstanbul'da iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ile görüştükten sonra Ankara'daki meslektaşı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile bir araya geldi. Yarın Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya gidecek."

Türkiye'nin muhteşem ve büyüleyici bir ülke olduğunu ifade eden Marti, "Bu yıl 20-22 Eylül'de gerekleştirilecek 'Swiss Days' organizasyonu da iz bırakacak." dedi.

- "Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum"